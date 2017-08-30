На Житомирщині повинні до 8 вересня прийняти рішення про створення інклюзивно-ресурсних центрів

У Житомирській області райони та об’єднані громади мають до 8 вересня прийняти рішення про створення інклюзивно-ресурсних центрів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Ігор Гундич.

«Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам і головам об’єднаних територіальних громад створити інклюзивно-ресурсні центри, про що поінформувати управління освіти і науки облдержадміністрації до 08.09.2017 року», – йдеться у документі.

Загалом в області планується створення близько 30 інклюзивно-ресурсних центрів, які допомагатимуть навчатися дітям з особливими освітніми потребами.

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Один центр розрахований приблизно для 7 тис. дітей. Фінансуватимуться центри за рахунок державної субвенції.

Інклюзивно-ресурсний центр – це установа, яка утворюється з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років.

Діти з особливими потребами – це не лише діти з інвалідністю. Це також діти, які мають проблеми з навчанням, діти національних меншин, які не знають мову.

Гранична чисельність фахівців центру становитиме 12 осіб. У разі потреби можна залучати додаткових фахівців.