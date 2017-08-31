В Одесі відбувся фестиваль "Руде місто" (фоторепортаж, відео)

В Одесі 30 серпня відбувся оригінальний фестиваль під назвою «Руде місто».

Як передає кореспондент УНІАН, увечері на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє, зібралося багато людей, в числі яких - професійні клоуни, артисти, а також одесити і гості міста. Близько 150 людей вишикувалися в довгу колону і пройшли центральними вулицями - до Міського саду.

Читайте такожВ Одесі відбудеться парад рудихУ числі учасників акції були як люди, які мають натуральне руде волосся, так і ті, хто надів руді перуки. Також у всіх була якась помаранчева деталь - шарф, пояс, футболка та ін., майже у всіх в руках були помаранчеві повітряні кулі.

Перед початком ходи всі мали пройти через встановлені на площі двері для процесу «обрудіння».

Під час руху люди скандували: «Одеса - руде місто!», несли однойменний плакат та інші транспаранти - «Руді - золотий запас Одеси» тощо.

Перед колоною їхала карета з клоунами, запряжена кіньми.

Ходу замикав оркестр Військово-морських сил ЗС України.

Як пояснила директор театру «Маски-шоу», організатор фестивалю Наталія Делієва, натхненником фестивалю є померлий у 2014 році відомий одеський письменник Георгій Голубенко, за книгою якого під назвою «Руде місто» поставлено фільм про Одесу «Усмішка бога».

У зазначеному творі, зокрема, написано, що Одеса побудована з рудого каменю, купається в «сліпучо рудому сонці», а руде місто ще й тому, що вже понад 200 років блискуче виконує роль рудого клоуна, постійно розважає всіх, хто сюди приїжджає.

Процитувавши уривок з книги, Делієва наголосила, що вищезгаданий фестиваль не тільки для рудоволосих, а просто для всіх людей, які «руді» в душі.

«Наш фестиваль, до якого приєдналися учасники з Києва, Черкас, Миколаєва та інших міст, - культурологічна акція добра і миру, якого ми всі хочемо», - наголосила Делієва.

У Міському саду фестиваль продовжився концертом і конкурсами: на «найрудішу» - дитинку, сім'ю, одесита, одеситки, домашнього вихованця.

Як пояснили УНІАН у прес-службі мерії, фестиваль відкрив святкову програму, присвячену Дню міста, який відзначається 2 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня 2014 року в Одесі помер письменник-гуморист Георгій Голубенко.

Довідка УНІАН. Письменник-гуморист, сценарист, драматург, один з творців Гуморини Георгій Голубенко народився в Одесі в жовтні 1947 року. Автор п'єс «Старі будинки» (спільно з Валерієм Хаїтом і Леонідом Сущенком), «Королева Молдаванки», «Таланти і полковники», «Кабаре Бені Кріка». За його творами поставлено спектаклі: «Тихо, ша, ми їдемо до США!..», «Сміхач на даху», «Нові одеські розповіді». Автор книги оповідань «Руде місто», твори якої лягли в основу написаного ним у співавторстві з Володимиром Алейниковим сценарію фільму «Усмішка Бога, або Чисто одеська історія».

Удостоєний звання «Заслужений діяч мистецтв України», відзначений Почесною відзнакою міського голови Одеси «За заслуги перед містом». Був одним з керівників благодійного фонду «Майбутнє» для дітей-інвалідів, відомого як «Дім з янголом» Бориса Литвака.