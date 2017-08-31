В Одесі засуджено диверсанта, який планував вбивство і теракти в регіоні

В Одесі засуджено диверсанта, який у 2015 році планував теракти на території регіону.

Читайте такожГеращенко натякнув на взаємозв’язок між підривом авто Шеремета та полковника СБУ у МаріуполіЯк повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБ України в Одеській області, Приморським районним судом Одеси за матеріалами СБУ винесено вирок організатору диверсійної групи, яка планувала теракти на території міста й області.

Зазначається, що співробітники СБУ у березні 2015 року затримали місцевого жителя, який організував диверсійну групу для підготовки вбивства одного з одеських громадських діячів і кількох терактів з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Одеській області.

Суд визнав зловмисника винним за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 258 (теракт), ст. 115 (умисне вбивство), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки 9 місяців. Зараз ще троє спільників засудженого очікують вироків суду.

В управлінні УНІАН уточнили, що засуджений був затриманий в Одесі, а вирок напередодні набув чинності.