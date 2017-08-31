Голова Житомирської ОДА Гундич відзначив найактивніших підприємців області

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич сьогодні відзначив найактивніших підприємців області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 78 представників бізнесу Житомирщини отримали відзнаки до Дня підприємця від голови ОДА Ігоря Гундича та голови обласної ради Володимира Ширми.

Нагородження відбулося сьогодні, 31 серпня, напередодні свята.

«Ви – ті люди, на яких тримається економіка області, завдяки яким Житомирщина лідирує у різних загальноукраїнських рейтингах. Хочу подякувати вам і за вашу соціальну відповідальність. Коли ми збирали вантаж на допомогу Авдіївці, бізнес показав, наскільки він активний. Дякую вам за те, що сьогодні ви, як підприємці, кожен на своїй території, допомагаєте містам і районам. Я бажаю вам гарних прибутків, щоб ви платили гарні заробітні плати працівниками, могли розширювати свої можливості і виходили на міжнародні ринки», – зазначив Гундич.

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Підприємці Житомирщини отримали відзнаки у номінаціях «Кращий суб’єкт малого підприємництва», «Кращий суб’єкт середнього підприємництва», «Кращий суб’єкт публічного сектору економіки» та «Інвестор року»