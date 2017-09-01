Тернопільська гімназія №1 отримала сертифікат на понад 3 мільони гривень

Тернопільська гімназія №1, учні якої продемонстрували одні з найкращих знань на ЗНО, отримала від голови ТОДА Степана Барни сертифікат на 3,2 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сертифікат Барна вручив керівництву школи під час урочистої лінійки.

Він побажав учням та вчителям успіхів у навчанні, а також надалі лише примножувати ті здобутки, які вони вже мають. Принагідно очільник області вручив гімназії сертифікат на утеплення фасаду на суму 3,2 млн грн, які виділені із Державного бюджету.

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«Мені дуже приємно разом з вами брати участь у цих урочистостях з нагоди початку нового навчального року. Приємно і почесно. Адже Тернопільська Українська гімназія імені Великого Каменяра не лише успадкувала усе наукове та освітнє багатство, яке виплекало таких велетів думки і духу, як Йосиф Сліпий, Іван Горбачевський, Іван Пулюй, Олександр Смакула, Лесь Курбас та Ярослав Стецько, але й продовжує бути своєрідним локомотивом, яскравим прикладом, взірцем для інших в організації навчально-виховного процесу. Цю високу планку якості забезпечує працьовитий і самовідданий колектив досвідчених і молодих педагогів, серед яких 2 Заслужених вчителі України, 6 Відмінників освіти України, 19 вчителів-методистів, 18 старших вчителів. Саме тому весь навчально-виховний процес у гімназії спрямовується на розвиток вільної особистості – як основної передумови формування моральної та інтелектуальної еліти нашої нації», – сказав Барна.

Він підкреслив, що колектив Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка вже кілька років поспіль за результатами навчальних досягнень у ЗНО входить до сотні найкращих шкіл України.

«Я хочу подякувати чотирьом школам нашої області і, в тому числі, Українській гімназії ім. Івана Франка за те, що завдяки вам Тернопільщина потрапила у трійку найкращих областей за підсумками ЗНО. І відтак, ми вирішили, що школи, які показують такі високі результати у навчанні, не тільки на рівні області, а й на всеукраїнському рівні, будемо підтримувати і заохочувати. Саме тому, цього року для тернопільської гімназії з Державного бюджету було виділено понад три мільйони гривень на утеплення фасаду. Наше завдання – робити навчання учнів якісним та комфортним, а працю вчителів цінувати і стимулювати», – сказав очільник області під час вручення сертифікату.