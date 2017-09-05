Українська дівчина Бонда порадувала шанувальників знімками топлес (фото)

Актриса і модель українського походження Ольга Курилинко порадувала своїх шанувальників відвертими фото. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото 37-річна модель позує напівоголеною, прикривши нижню частину тіла білою накидкою.

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Ольга Куриленко зіграла роль Камілли, подруги Джеймса Бонда у фільмі «Квант милосердя», що є продовженням фільму «Казино Рояль». Затвердження Куриленко на роль дівчини Бонда зробило її ім'я відомим на весь світ.