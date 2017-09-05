Українська дівчина Бонда порадувала шанувальників знімками топлес (фото)
13:41, 05 вересня 2017Суспільство
41 0
На фото модель позує напівоголеною, прикривши нижню частину тіла білою накидкою.
Ольга Куриленко / ELLE.ua
Актриса і модель українського походження Ольга Курилинко порадувала своїх шанувальників відвертими фото. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На фото 37-річна модель позує напівоголеною, прикривши нижню частину тіла білою накидкою.
Читайте такожПерша українка на шоу Victoria's Secret: модель розповіла, яким був її шлях до успіху (відео)
Ольга Куриленко зіграла роль Камілли, подруги Джеймса Бонда у фільмі «Квант милосердя», що є продовженням фільму «Казино Рояль». Затвердження Куриленко на роль дівчини Бонда зробило її ім'я відомим на весь світ.
Фото: Instagram
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter