Син депутата під виглядом посадовця Мінінфраструктури провернув аферу на кілька мільйонів - розслідування

Син депутата Київської ОДА Миколи Швидкого, прикидаючись посадовцем Мінінфраструктури, організував псевдопродаж автомобілів відомства. Про це повідомляється у розслідуванні програми "Гроші".

Журналісти отримали інсайдерську інформацію про так званий неофіційний розпродаж авто Міністерства інфраструктури. Виявилося, що продає машини не хто небудь, а заступник одного із начальників департаменту міністерства, до того ж син авторитетного депутата облради.

Проте, за номером ніхто не відповідав.

За словами Максима Звягінцева, який купив одразу шість міністерських авто, він заплатив 800 тис. гривень.

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"Тобто три машини взяв я, три машини взяла сестра", - зауважив він.

За його словами, машини коштували вдвічі дешевше ніж на ринку.

"Він представився працівником мінінфраструктури, помічником якогось важливого чиновника... Ціни у 2 рази меньші", - сказав він.

Своєю чергою Олег Кашиця витратився на три автомобілі. За них він виклав понад 200 тисяч гривень. За його словами, основним фактором для того, аби згодитись на придбання цих автомобілів було те, що у Швидкого була гарна репутація.

Його тезка Олег Чумак прикупив стільки ж і віддав шахраєві 312,4 тис. гривень.

"Я заповнив ці заяви на 2 машини, в розмові він мені запропонував ще одну, третю машину", - згадує жертва афериста.

"Міністерський" продавець, син авторитетного депутата Київської облради Миколи Швидкого продав автівок майже двом десяткам своїх добрих знайомих. За них він уже зібрав, лише за приблизними підрахункам, під 2 мільйони гривень. Покупці віддали гроші, але придбані авто так і не побачили. У власному житлі афериста ніхто не бачив вже кілька місяців.

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Іншого свого знайомого Андрій Швидкий ошукав, коли той вирішив придбати у нього талони на пальне. Проте, замість пального Ярослав Вишняк отримав лише погрози. За словами потерпілого, шахрай телефонував йому особисто під виглядом слідчого з генпрокуратури і залякував.

Згодом виявилось, що ні в Мінінфраструктури, ні в будь-яких інших відомствах, Андрій Швидкий ніколи не працював.

Адвокат потерпілих Сергій Андрущак підкреслив, що шахрай ніколи не працював у Мінінфраструктури і його там ніхто не знає.

Згодом Швидкий, аби дізнатися чи збираються обдурені ним знайомі звертатися в поліцію, почав ще раз обдзвонювати жертв, уже під виглядом своєї ж жертви. У розмові із журналістами він представився Віталієм і почав жалітися сам на себе.

Наразі на Андрія Швидкого відкрито чи не з десяток кримінальних проваджень. Понад три роки він спокійно дурив людей, продовжує і надалі.

Тим часом в Оболонському райвідділку будь-які подробиці справи Швидкого коментувати відмовились.