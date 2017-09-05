У Житомирі Посол Чехії відкрив виставку "Ремесла чехів на Волині"

У Житомирі Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула відкрив виставку «Ремесла чехів на Волині».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Відкриття відбулося сьогодні, 5 вересня, на території Народного музею історії ремесел «Ремісничий двір».

«Ми високо цінуємо ентузіазм та добросовісну роботу, яка допомагає розвивати відчуття краси, мови та чеської культури. Із сьогоднішнього дня присутність чехів на Волині буде нагадувати ще одна річ – ця виставка», – сказав Радек Матула.

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Виставка «Ремесла чехів на Волині» представляє собою речі з побуту чехів та знаряддя праці.

Крім цього, Народний музей історії ремесел «Ремісничий двір» сьогодні відзначає 20-річчя.