До кінця цього року у школах Житомирщини працюватиме 20 медіатек, з яких 15 функціонуватимуть у районах, а 5 – у Житомирі. Про це УНІАН повідомили в управлінні освіти і науки облдержадміністрації.

За повідомленням управління, підготовчі роботи в районах для створення медіатек вже розпочаті у 4 школах – Хорошівській, Романівській та Гришківецькій гімназіях, а також у Коростенській загальноосвітній школі № 13.

У Житомирі облаштування медіатек триває у школі №7 та Житомирському міському колегіумі. Наразі у цих двох навчальних закладах роботи виконані на 55-65%.

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У сучасних бібліотеках трьох навчальних закладів Житомира – школі №28, №23 та №6 – всі роботи завершені, і медіатеки вже відкриті до відвідування.

Роботи зі створення ще 11 медіатек планують розпочати протягом вересня-жовтня цього року в окремих навчальних закладах Любарського, Романівського, Овруцького, Андрушівського, Попільнянського, Олевського, Ємільчинського та Житомирського районів.

«Середня вартість медіатеки складає 375 тис. грн. Процес створення сучасних медіатек проходить за ініціативи дружини президента Марини Порошенка та перебуває на особистому контролі голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича»,- зазначають в ОДА.

Нагадаємо, 2 вересня дружина президента Марина Порошенко відкрила новостворену медіатеку у Житомирській інклюзивній школі № 28 імені Івана Виговського.