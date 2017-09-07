На день міста у Дніпрі влаштують карнавал та встановлять чотири рекорди

Цими вихідними Дніпро відзначатиме День міста. У програмі святкувань – понад десяток масштабних заходів.

«Кожен зможе обрати те, що йому до смаку. Розмах і формат святкування справді вражають», – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час прес-конференції 7 вересня.

Так, у День міста Дніпро зустрічатиме зіркових гостей. 9 вересня біля цирку відбудеться «Караоке на майдані» з Ігорем Кондратюком, а ввечері святкової суботи на головній сцені міста виступить відомий співак ALEKSEEV, а також VERKA SERDUCHКA & band. Для колективу найвідомішої в Україні провідниці виступ у Дніпрі буде першим після понад двох з половиною років творчої паузи. Також на майданчику біля театру ім. Т. Г. Шевченка заспівають зірки диско Arabesque.

Український гурт «Табула Раса» буде хедлайнером фестивалю Dnipro-Rock – 2017, а на етнічному «Самар-Дніпро-Фесті» виступить поп-рок-група «Антитіла».

У середмісті влаштують «Битву хорів», під час якої 11 співочих колективів із різних міст України виконають композицію «Детка, это Днепр», яку вважають неофіційним гімном міста. Хористи заспівають її на 400 голосів.

Найбільш видовищною подією свята стане карнавал. Костюмовану ходу такого масштабу в Україні проведуть уперше. До карнавалу приєднаються понад 5 тисяч дніпрян у яскравому вбранні або ж у звичному одязі. Об 11.30 він стартує з площі Героїв Майдану й рухатиметься проспектом Д. Яворницького. Далі хода поверне на вул. Воскресенську, а звідти Січеславською Набережною дійде до Фестивального причалу. Уже на головному концертному майданчику міста учасники карнавалу проведуть флешмоб, під час якого люди утворять величезний напис «I love Dnipro».

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А ще в День міста у Дніпрі пройде Відкритий міський кубок із дрег-рейсінгу Drag bitva – 2017. Близько 70 дрегрейсерів із усієї України наввипередки долатимуть майже півкілометрову трасу. Особливість спринтерських заїздів – ексклюзивні перегони машин марки Порше. Елітні автівки змагатимуться на швидкість вперше в історії українського дрег-рейсінгу.

Отримають гості дня народження міста і традиційний кулінарний подарунок. Святковими вихідними набережна Дніпра перетвориться на справжню гастрономічну мапу України. Цьогоріч на фестивалі Dnepr Food Fest функціонуватиме майже два десятки яток із їжею та напоями на будь-який смак. Планують встановити й чотири всеукраїнські рекорди. Так, організатори фестивалю хочуть створити найбільший солодкий подарунок із цукерок вагою 1 тис. кг і виготовити велетенські чіпси завдовжки 3 метри. А ще під час фуд-фесту мають викласти найбільший соняшник із насіння цієї квітки та гарбуза та зробити найбільший бар із бляшанок з-під енергетичних напоїв.

Загалом 9 та 10 вересня у різних частинах Дніпра працюватиме близько півсотні святкових локацій. Під час усіх масових заходів у місті чергуватимуть медики та правоохоронці.