Сенцова могли перевести до колонії суворого режиму в Іркутську - правозахисниця

Українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську. Про це написала російська правозахисниця і журналітска Зоя Свєтова у Facebook.

Свєтова повідомила, що днями Сенцова перевели в Іркутську колонію суворого режиму, ймовірно, ІК-19, але наразі цю інформацію російські органи не підтвердили.

"Олега Сенцова цілком ймовірно перевели з Якутська в Іркутську колонію суворого режиму. Ось уже два дні прес Служба ФСВП відмовляється це підтвердити. ОНК по Іркутській області теж ніяк не можуть це перевірити", - написала вона.

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Олег Сенцов разом з Олександром Кольченком були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за підозрою в організації терактів на півострові. В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.