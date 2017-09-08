У Житомирі презентують міжнародну виставку малюнків "Мій край - мій дім"

Завтра у Житомирі презентують міжнародну виставку дитячих малюнків "Мій край - мій дім" про вплив військового конфлікту на сході України на творчість дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, презентація міжнародної виставки дитячих малюнків відбудеться 9 вересня о 10:00 годині у приміщенні Житомирської міської ради на першому поверсі. Вхід вільний.

«Метою виставки є показати вплив військового конфлікту на сході України на творчість дітей, очевидцями якого вони стали. Не дивлячись на постійні бойові дії, які відбуваються у Донецькій та Луганській областях, там залишилось ще багато дітей, які щодня бачать всі аспекти війни»,- сказано у повідомленні.

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Також зазначається, що діти, які залишились на сході, здебільшого мають серйозні проблеми зі здоров'ям- чи то фізичним, чи психологічним. Але, не дивлячись на це, вони намагаються сприймати щось прекрасне і відображати це в своїх малюнках. «Окрім робіт дітей зі Сходу, на виставці будуть також малюнки маленьких закарпатців та словаків: як кожен з них бачить свій дім саме сьогодні. Ця контрастність вражає та засмучує, проте вона повинна надихнути кожного з глядачів на краще розуміння та сприйняття слова МИР»,- обіцяють організатори виставки, координатором якої є громадська організація “ Союз переселенців “ Мир на долоні””.