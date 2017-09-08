На Житомирщині успішно вирішують проблеми, з якими до керівництва звертаються жителі регіону — ОДА

У Житомирській області успішно вирішують звернення жителів регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, до голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича надходить багато звернень стосовно допомоги на лікування, отримання земельних ділянок, виділення грошової допомоги та інше. Після особистих прийомів особисті питання жителів області вирішуються.

Про окремі такі випадки УНІАН розповіли у відділі звернень апарату Житомирської ОДА.

Так, зокрема, до Гундича звернувся житель села Глибочиця Житомирського району, батько якого потребує лікування гемодіалізом.

«Питання було вирішено – і з серпня цього року пацієнт проходить гемодіаліз у Житомирській обласній клінічній лікарні ім. О.Ф. Гербачевського. До цього чоловіку надавали допомогу у Бердичеві»,- зазначають у відомстві.

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Також до Гундича звернулася мати загиблого учасника АТО, якій після цього безкоштовно встановили лічильник, а потім у будинку жінки також було відновлено газопостачання. Крім цього, керівник області пообіцяв цій жінці сприяння у забезпеченні матеріалами для відновлення покрівлі будинку після пожежі. Станом на сьогодні, 8 вересня, матеріали завезені для відновленя покрівлі.

«Всі матеріали вже є, зараз їх треба обробити і потім вже розпочинати роботи. Дякую за турботу, за те, що допомагаєте», – каже жінка.

Серед іншого, Гундич допоміг ще одній жительці області з інвалідністю у вирішенні питання з житлом, оскільки вона втратила власне внаслідок пожежі. Черняхівська райдержадміністрація знайшла декілька відповідних варіантів, а далі вже вирішуватиме жінка.

Нагадаємо, для того, аби потрапити на особистий прийом до голови Житомирської облдержадміністрації Гундича, необхідно залишити свої координати та проблемне питання у відділі роботи із зверненнями громадян за тел. ( 0412) 47-50-04 або за адресою : м. Житомир, майдан Корольова, 1, після чого буде визначено дату зустрічі.