У Дніпрі з’явились сучасні машини швидкої допомоги (фото)

Нові машини швидкої допомоги, оснащені якісним сучасним обладнанням, з’явилися у Дніпрі. 8 вересня міський голова Борис Філатов передав ключі від 5 автомобілів медикам.

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За останні 6 років це перше оновлення спецавтопарку, профінансоване з міського бюджету Дніпра. Транспорт кардинально відрізняється від того, що купували раніше. У нових «швидких» можна швидко і якісно надавати невідкладну допомогу і рятувати людські життя.

«Загальна вартість цих машин – 12,5 млн. грн. Наступного року ми плануємо придбати ще 15 «швидких» такого типу, а далі будемо повністю оновлювати автопарк. Це близько 40 автомобілів», – повідомив Борис Філатов.

Машини переобладнані українським виробником на базі Peugeot Boxer і належать до класу «В». В них є найнеобхідніше обладнання: сумка-укладка для невідкладної допомоги, пульсоксиметр, електрокардіограф, носилки на колесах та дефібрилятор-монітор.

Все обладнання вироблене відомими компаніями зі США, Італії, Швеції, Німеччини та Японії.