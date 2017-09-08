У МВС Білорусі стверджують, що не затримували 19-річного українця

У МВС Білорусі заявили, що зниклий на території цієї країни 19-річний українець Павло Гриб, що згодом опинився в російському СІЗО, не затримувався місцевими органами внутрішніх справ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВС Республіки Білорусь.

«Встановлено, що у період перебування на території Республіки Білорусь громадянин Гриб П. І. співробітниками органів внутрішніх справ не затримувався, із заявами або іншими обставинами у міліцію не звертався. В даний час його місцезнаходження не встановлено», – зазначено в заяві.

Повідомляється, що «співробітниками ОВС Республіки Білорусь проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів і приймаються заходи до встановлення зниклого громадянина України Гриба П. І».

«Після закінчення перевірки матеріали будуть направлені в підрозділ Слідчого комітету для прийняття рішення про порушення кримінальної справи за фактом безвісного зникнення громадянина України», – додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня член громадської ради Держприкордонслужби України Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річного сина - Павла Гриба. Він повідомив, що 24 серпня його син поїхав в Гомель на зустріч з дівчиною, з якою раніше познайомився і спілкувався тільки в соціальних мережах.

Ця дівчина, за словами сина, повинна була приїхати на зустріч з РФ. Гриб повідомив, що Павло повинен був повернутися в той же день. Коли цього не сталося, він поїхав на пошуки сина в Гомель. У Гомелі батько з'ясував, що його син перебуває в розшуку за ст. 205 Кримінального кодексу РФ (терористичний акт), а ініціатором розшуку є ФСБ РФ по Краснодарському краю (місто Сочі).

29 серпня в МЗС України заявили, що компетентні органи Білорусі не підтвердили інформацію про утримування Павла Гриба під вартою в спецустановах в цієї країні. Згодом офіційна влада Білорусі підтвердила факт перетину Грибом білорусько-українського кордону. Цю інформацію підтвердили і українські прикордонники.

7 вересня, Ігор Гриб повідомив УНІАН, що його сина утримують у слідчому ізоляторі №5 в Краснодарі.

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Кирилич повідомив, що українським дипломатам доручено отримати доступ до слідчого ізолятора в Краснодарі до Павла Гриба.