Успішна діяльність підприємств Житомирщини свідчить про спроможність територіальних громад — ОДА

На Житомирщині підприємства у районах дають упевненість у у спроможності громад, зазначає голова облдержадміністрації Ігор Гундич.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, місцеві виробники у Ємільчинському районі виробляють пелети для твердопаливних котлів ( пелети дають у 2,5 рази більше тепла, ніж дрова - УНІАН), якісні паркетні дошки та інші вироби із деревини та експортують її до країн Європи, а також реалізують на внутрішньому ринку.

«Такі підприємства відіграватимуть важливу роль у розвитку об’єднаної громади, адже вони є бюджетоутворюючими», - цитує Гундича прес-служба облдержадміністрації.

За його словами, вже майже весь Ємільчинський район об’єднався в одну територіальну громаду.

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«Приємно те, що на території Ємільчинського району є підприємства, які працюють на експорт. Вони дають упевненість нам, що ця громада буде спроможна, матиме можливість розвиватися. Ці підприємства – "стовпи економіки" Ємільчинської об’єднаної територіальної громади», – зазначає Гундич.

Так, для прикладу, сьогодні ТОВ «Банковиський» та ТОВ «Пеллет-Енерго» орієнтовані на європейського споживача і виробляють продукцію згідно європейських стандартів, забезпечують робочі місця із конкурентною заробітною платою та розширюють і постійно модернізують своє виробництво.

«Близько 80% продукції цих підприємств експортується до країн Європи», - уточнюють в облдержадміністрації.

Податки, які сплачують ці підприємства, лишатимуться в бюджеті об’єднаної громади і суттєво впливатимуть на її розвиток.

Довідка УНІАН. Підприємством ТОВ "Банковський" сплачено податків за шість місяців поточного року на суму 573,5 тис. грн. Воно займається експортом продукції з деревини до Румунії, Німеччини, Америки.

Основним видом діяльності ТОВ «Пеллет-Енерго» є виробництво пелетів. У першому півріччі цього року підприємством сплачено 447,4 тис. грн податків.

Обидва підприємства розташовані у селищі Ємільчине (Житомирська область).