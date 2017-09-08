У Житомирі в рамках святкування Дня міста проходить велике театралізоване дійство

У центрі Житомирі в рамках відзначення Дня міста зараз проходить велике театралізоване дійство «Культурна версія». Як передає кореспондент УНІАН, 1133-тю річницю від дня заснування Житомира в обласному центрі відзначають у ці вихідні.

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Вчора в рамках святкування Дня міста у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відзначили переможців щорічного конкурсу-рейтингу популярності та здобутків «Гордість міста». У 13 номінаціях експертна комісія визначила інтелектуалів, митців, науковців, бізнесменів, військових, спортсменів, які протягом року прославляли Житомир своїми вчинками та роботою.

Наразі на майдані Корольова проходить багатолюдне театралізоване дійство «Культурна версія», у програмі якої - сучасна постановка « Лебединого озера» балетмейстера Раду Поклітару, виступ акторів Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, театру вогню «Махатма» та інших. Основні заходи свткування Дня міста відбудуться завтра.