У Житомирі в рамках святкування Дня міста проходить велике театралізоване дійство

20:36, 08 вересня 2017
Суспільство
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Наразі на майдані Корольова проходить багатолюдне театралізоване дійство «Культурна версія»,  у програмі якої - сучасна постановка « Лебединого озера» балетмейстера Раду Поклітару.

Житомир відзначає 1133 річницю / фото zhzh.info

У центрі Житомирі в рамках відзначення Дня міста  зараз проходить велике театралізоване дійство «Культурна версія». Як передає кореспондент УНІАН,  1133-тю річницю від дня заснування Житомира  в обласному центрі відзначають у ці вихідні.

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Вчора в рамках святкування Дня міста  у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги відзначили переможців щорічного конкурсу-рейтингу популярності та здобутків «Гордість міста». У 13 номінаціях експертна комісія визначила інтелектуалів, митців, науковців, бізнесменів, військових, спортсменів, які протягом року прославляли Житомир своїми вчинками та роботою.

Наразі на майдані Корольова проходить багатолюдне театралізоване дійство «Культурна версія»,  у програмі якої - сучасна постановка « Лебединого озера» балетмейстера Раду Поклітару,  виступ акторів Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, театру вогню «Махатма» та інших. Основні заходи свткування Дня міста відбудуться завтра.

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Теги: #день міста Житомир