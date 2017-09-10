У мережі показали закрите весілля Лещенка і Топольської в "Саду бажань" (фото)

17:51, 10 вересня 2017
Суспільство
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Привітати молодят прийшли близько 40 гостей, серед яких – і нардепи Мустафа Найєм та Світлана Заліщук. Всередині грала електронна музика.

Закрите весілля політика Сергія Лещенка та Анастасії Топольської відбулося в оранжереї національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ.

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Як відомо, 9 вересня народний депутат Сергій Лещенко одружився з діджейкою Анастасією Топольською. Фотографії з закритого весілля пари опублікувало видання Страна.

Привітати молодят прийшли близько 40 гостей, серед яких – і нардепи Мустафа Найєм та Світлана Заліщук. Всередині грала електронна музика.
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Теги: #весілля Лещенка і Топольської