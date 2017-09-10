У мережі показали закрите весілля Лещенка і Топольської в "Саду бажань" (фото)
17:51, 10 вересня 2017Суспільство
387 0
Привітати молодят прийшли близько 40 гостей, серед яких – і нардепи Мустафа Найєм та Світлана Заліщук. Всередині грала електронна музика.
Закрите весілля політика Сергія Лещенка та Анастасії Топольської відбулося в оранжереї національного комплексу "Експоцентр України", більш відомого як ВДНГ.
Читайте також"Найвідоміша "не пара" зіграє весілля?": у мережі обговорюють можливі заручини Потапа і Насті Каменських
Як відомо, 9 вересня народний депутат Сергій Лещенко одружився з діджейкою Анастасією Топольською. Фотографії з закритого весілля пари опублікувало видання Страна.
Привітати молодят прийшли близько 40 гостей, серед яких – і нардепи Мустафа Найєм та Світлана Заліщук. Всередині грала електронна музика.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter