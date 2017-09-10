Біля пункту пропуску "Медика" у Польщі проходить протест, мітингарі вимагають пропустити громадян на його територію

Біля пункту пропуску «Медика» у Польщі сьогодні проходить акція протесту з вимогою пропустити громадян на його територію. Як передає кореспондент УНІАН, після перетину польської сторони кордону Міхеїлом Саакашвілі, автобус з журналістами і народними депутатами заблокували при в’їзді у пункт «Медика».

За кілька годин утворилася орієнтовно п'ятикілометрова черга на в’їзд до України.

Після анонімного повідомлення про мінування, обидва пункти пропуску призупинили роботу.

Активісти політичних сил, які очікували Саакашвілі, та деякі водії із черги біля шлагбауму до пункту пропуску влаштували імпровізований протест, скандуючи: «Свободу» та «Хочемо додому».

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Вони мотивували це тим, що повідомлення про мінування зроблено, щоб зупинити рух на кордоні і не допустити Саакашвілі та його прихильників на пункти пропусків.

Народний депутат України від «Самопомочі» Іван Крутько заявив, що «група мирних громадян з української сторони зайшла на територію пункту пропуску «Шегині» і разом із Саакашвілі та депутатами повернулася на територію України».

За його словами, Саакашвілі вже перебуває у Львові. У який спосіб він пройшов митно-паспортний контроль в української сторони, депутат не зміг уточнити.