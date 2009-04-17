Троє українців досі в лікарні після ДТП в Румунії

Троє громадян України із числа постраждалих 16 квітня в дорожньо-транспортній аварії в Румунії залишаються у лікарні.

Про це УНІАН повідомили речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ.

“Станом на кінець дня 16 квітня в лікарні залишаються троє дорослих громадян України, з яких одна громадянка потребуватиме тривалої реабілітації після проведення хірургічної операції”, - зазначив він.

За даними В.КИРИЛИЧА, на сьогодні, 17 квітня, заплановане повернення на Батьківщину основної частини пасажирів автобуса.

Як повідомляв УНІАН, вранці 16 квітня поблизу румунського міста Бакеу перекинувся автобус, який перевозив делегацію відділу культури Броварської міської ради до Македонії для участі у конкурсі. Всього в автобусі було 42 особи. В результаті ДТП пострадала 21 особа, в тому числі 10 дітей. Ніхто не загинув.