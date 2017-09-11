"Нова хвиля": український учасник зізнався, що погано заспівав на конкурсі в РФ (відео)
На другий день конкурсанти виступали з піснею рідної країни. Іванов вибрав відому пісню "Сіла птаха".
Представник України на пісенному конкурсі "Нова хвиля 2017" в Сочі Олексій Іванов опублікував відео свого виступу.
На другий день конкурсанти виступали з піснею рідної країни. Іванов вибрав відому пісню "Сіла птаха".
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"Вчора був другий день. І я відчув дивовижну силу музики. Це, мабуть, найулюбленіша моя українська пісня. Я її робив зі всією любов'ю, яка в мені живе. І співав я її з усією моєю любов'ю, правда трохи не в тій тональності", - коментує співак відео.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо, хто з українських гастролерів засвітиться в Сочі.
Вчора був другий день. І я відчув дивовижну силу музики. Це, мабуть, найулюбленіша моя українська пісня. Я її робив з усією любов'ю яка в мені живе. І співав я її з усією моєю любов'ю, правда трохи не в тій тональності Ось що дивно, реально переврав половину нот, у мене оцінки вище ніж вчора, оцінки від продюсерів, музикантів і арранжировщиков. Купа людей до мене підходило після концерту , кажучи, що вони плакали, хоча навіть слів не розуміють. Значить справа не тільки в нотах. І спеціально для критиків: справлятися з хвилюванням я навчуся, і ноти мої повернуться як в студії. А що запропонуєте Всесвіту ви? P. S. На відео я виклав звук з пульта і це єдиний чистий шматок, все інше повз каси Не витрачайте час на перегляд телеверсії #isaac #новаяволна2017 #новаяволна