"Нова хвиля": український учасник зізнався, що погано заспівав на конкурсі в РФ (відео)

Представник України на пісенному конкурсі "Нова хвиля 2017" в Сочі Олексій Іванов опублікував відео свого виступу.

На другий день конкурсанти виступали з піснею рідної країни. Іванов вибрав відому пісню "Сіла птаха".

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"Вчора був другий день. І я відчув дивовижну силу музики. Це, мабуть, найулюбленіша моя українська пісня. Я її робив зі всією любов'ю, яка в мені живе. І співав я її з усією моєю любов'ю, правда трохи не в тій тональності", - коментує співак відео.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше стало відомо, хто з українських гастролерів засвітиться в Сочі.