Начальника Бориспільської митниці звільнять?

Як повідомило «Главреду» інформоване джерело в апараті Державної митної служби України, найближчим часом в митній службі очікується ряд кадрових змін.

Зокрема, за інформацією джерела, найближчим часом очікується відставка начальника Бориспільської митниці Іванова І.І. На даний момент останній знаходиться на лікарняному.

Також не виключено, що кадрові зміни відбудуться ще на одній митниці – в Харкові.

Приводом для ухвалення даних рішень стали численні порушення в роботі митниць.