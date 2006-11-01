Клюєв за приватизацію обласних енергокомпаній

Віце-прем`єр-міністр з питань ПЕК Андрій КЛЮЄВ виступає за глибоку приватизацію обласних енергопостачальних і енергогенеруючих компаній

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на брифінгу.

«Я прихильник приватної власності. Об`єкти потрібно приватизовувати, але грамотно, а не огульно», - сказав А.КЛЮЄВ. При цьому він зазначив, що вважає недоцільним продаж дрібних пакетів компаній, як це було запропоновано Фондом держмайна.

А.КЛЮЄВ висловив переконання, що державна компанія «Укренерго» має залишатися в державній власності. Інші ж компанії повинні носити характер змішаної або повної приватної власності, додав він.

У зв`язку з цим він вказав на позитивний досвід приватного менеджменту на вже приватизованих обленерго і відсутність у держави значних коштів на проведення реконструкції, зокрема підприємств теплової генерації.