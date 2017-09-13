"Як раніше вже не буде": в Одесі активісти готуються зірвати концерт Гребенщикова

Одеські активісти планують зірвати концерт Бориса Гребенщикова, який вже через місяць пройде в одеській філармонії. Про це написав у себе на сторінці в Facebook Сергій Стерненко і підкріпив посилання на відео інтерв'ю музиканта для каналу ВВС.

Читайте такожВлада Одещини виступила проти концерту Лободи в Одесі

У ньому Гребенщиков поділився думкою, що немає жодних причин для того, щоб українці і росіяни були ворогами. У всіх нещастях, за його словами, винні "божевільні, яким потрібно проявити себе за рахунок інших".

Також він назвав українців і росіян одним народом, який говорить на різних мовах.

У відповідь на це Сергій Стерненко написав, що Борису Гребенщикову, який зібрався з концертом в Одеську філармонію, варто відмовитися від цієї ідеї. На думку активіста, це варто зробити, "щоб не побачити тих самих "фашистів", про яких говорив БГ".

«І тут виявилось, що «Україна і Росія – брати і один народ», в Криму ніколи не було українців, зате у нас є фашисти і взагалі, Борис сподівається, що все буде «як раніше», скромно замовчуючи, що як раніше – це не одне століття терору проти нас, червона окупація, геноцид українців і останні вже скоро 4 роки війни з тисячами загиблих і окупованими територіями», - написав Стерненко.