Суд ухвалив ліквідувати Львівський дослідний нафтомаслозавод

Суд ухвалив рішення про ліквідацію ВАТ «Львівський дослідний нафтомаслозавод», вже здійснено арешт майна підприємства. Про це повідомив сьогодні журналістам начальник управління промисловості Львівської обласної державної адміністрації Олег НЕМЧІНОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, наступний крок - реалізація майна нафтомаслозаводу, що є власником гудронів, що зберігаються на Грибовицькому сміттєзвалищі.

За прогнозами О.НЕМЧІНОВА, ліквідація підприємства триватиме близько шести місяців.

«А от ситуація із гудронами залежатиме від ради кредиторів», - повідомив О.НЕМЧІНОВ.

Довідка УНІАН. На території Грибовицького сміттєзвалища, яке розташоване біля Львова, зберігаються небезпечні для здоров‘я людини та отруйні для довкілля кислі гудрони — «спадщина» виробничої діяльності Львівського дослідного нафтомаслозаводу у період з 1957 по 1992 роки.

Грибовицьке сміттєзвалище межує з селами Великі Грибовичі, Малі Грибовичі, Збиранка, Колонія, Малехів, мешканці яких неодноразово виступали за його закриття.

27 лютого цього року начальник управління промисловості Львівської ОДА О.НЕМЧІНОВ заявляв про те, що «Грибовицькі гудрони, які належать Львівському дослідному нафтомаслозаводу, планують почати переробляти цього року. Відповідний проект з переробки гудронів вже погоджено двома профільними львівськими інститутами. На початкову реалізацію проекту необхідно 30 млн. грн., з них 15 млн. грн. у 2009 році - кошти на проведення моніторингу озер та встановлення установки. Продукти переробки гудронів - мазут, придатний для спалювання на ТЕЦ».