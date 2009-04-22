Вбивця студента в Одесі лише оборонявся?

Вбивство активіста громадського об‘єднання «Січ» Максима Чайки в Одесі було самообороною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі руху «Антифашистська дія».

За інформацією антифашистів, 17 квітня в Одесі півтора десятки наці-скінхедів із використанням підручних засобів (пляшки й каміння) напали на п’ятьох учасників антифашистського руху.

«Захищаючи свої життя, «антифа» були вимушені застосувати складаний ніж та пневматичний пістолет (не заборонений законодавством засіб самооборони). Один з нападників – наці-скінхед Максим Чайка – отримав поранення. Належної медичної допомоги надано не було, і парубок помер в лікарні», – заявляють активісти руху «Антифа».

За їхніми словами, кількість антифашистів підтверджена співробітниками Приморського РВВС Одеси, які згодом затримали молодих людей.

«Нацисти намагаються виставити Максима Чайку безневинною жертвою, хоча він і його товариші спровокували бійку. Відомо, що особисто Максим та інші одеські нацисти раніше загрожували “антифа”-активістам, збирали інформацію про майбутні жертви – аж до адрес, і здійснювали напади», – йдеться у заяві руху «Антифашистська дія», текст якої має УНІАН.

Антифашисти додають, що їхня реакція на агресію «мала законні підстави»: ч. 3 ст. 27 Конституції України передбачає право на захист власного життя і здоров`я, життя і здоров`я інших людей від протиправних посягань; згідно зі ст. 36 Кримінального кодексу України, вищезгадані дії, на думку антифашистів, можуть кваліфікуватися як необхідна оборона. За їхніми словами, «антифа» знали, що нацисти мають чисельну перевагу, озброєні пляшками, каменями, тому бійки не уникнути».

«Засоби масової інформації репродукують нацистський міф про те, що загиблий Максим Чайка був активістом «патріотичної організації». Відомо, що до складу так званого громадського об`єднання «Січ» входять наці-скінхеди і ультраправі фанати ФК «Чорноморець», які здійснюють расистські напади на іноземців. Кримінальні хроніки по всій Україні поповнюються фактами вбивств на ґрунті расизму. Люди, які виявляють незгоду з антилюдяною ідеологією нацизму, ще більше ризикують стати жертвами вуличного терору», – йдеться у заяві антифашистів.

Вони також заявляють, що не мають жодного стосунку до "проросійських бойовиків" і не належать до жодної з політичних партій. «Ультраправі партії намагаються нажити собі політичний капітал, лицемірно згадуючи про репресії проти «українських патріотів». Варто відзначити, що прагматичні цілі переслідують і політики протилежного спектру – проросійська партія «Родина» і політик Ігор МАРКОВ. Вони трактують інцидент як зіткнення проросійських і українських праворадикалів. Але українські «антифа» не пов`язані з жодною політичною силою. Більше того, партія, що пропагує національну перевагу, може викликати у антифашистів лише відразу», – сказано у тексті заяви.

На думку представників антифашистського руху, ще одним міфом, що потребує спростування, є звинувачення антифашистів у «екстремізмі».

«Мас-медіа мовчать про екстремістську суть ідеології неонацизму, яка заперечує цінність людського життя! ЗМІ «забувають» про страхітливу статистику вбивств на ґрунті расової ненависті. Лякає те, що незгодні з нацистами люди не можуть розраховувати на захист з боку влади і суспільства», – заявляє рух «Антифашистська дія».

У своїй заяві активісти антифашистського руху також висловлюють співчуття родичам і близьким М.Чайки і вимагають від правоохоронних органів Одеси «всебічного розслідування інциденту і підтвердження факту необхідної оборони з боку антифашистів».

Крім того, рух «Антифашистська дія» закликає журналістів до об‘єктивного висвітлення подій і протистояння «спробам певних політсил спекулювати на факті загибелі Максима Чайки».

Як повідомляв УНІАН, Максим Чайка, 1988 р.н., студент Одеського Національного університету імені І.Мечникова, активіст українського патріотичного молодіжного руху «Січ», загинув 17 квітня ц.р. внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи проросійських екстремістів. Убивство сталося на розі Олександрівського проспекту та вулиці Троїцької. Тоді ж ножові поранення також отримав друг загиблого Андрій ДЗЕБАН, який наразі перебуває у лікарні.

Як заявила Громадська організація «Вільна Одеса», «вбивство сталося під час сутички між молодими українськими патріотами із «Січі» та учасниками так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».

У партії "Родина" назвали спроби пов`язати з нею вбивство в Одесі активіста організації «Січ» "відвертою брехнею".

«І скінхеди, і "Антифа" - це дві сторони однієї медалі, а всі ці молодіжні угруповання і субкультура є продуктами глибокої деградації нашого суспільства. Радикали існують скрізь і завжди, але здорове суспільство відкидає їх, незалежно від їхніх ідеологічних відмінностей, а нормальна держава бореться з проявами екстремізму, незважаючи на політичну кон`юнктуру», – йшлося у заяві партії "Родина".