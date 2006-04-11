Подруга Виноградова розповіла, за що її облили кислотою

Потерпіла у справі, в якій підозрюваним проходить голова наглядової ради «ТАС-Комерцбанку» Микола ВИНОГРАДОВ, розповіла історію своїх відносин і розриву з банкіром. Інтерв`ю потерпілої, ім`я якої не вказується, опубліковано в газеті «Комсомольская правда в Украине» від 11 квітня.

Дівчина розповіла, що познайомилася з М.ВИНОГРАДОВИМ у 1999 році в Донецьку, де вона працювала секретарем-референтом одного із заступників голови правління Першого українського міжнародного банку. На той момент М.ВИНОГРАДОВ був головою правління цього банку. За словами дівчини, три роки між ними були виключно ділові стосунки, а потім М.ВИНОГРАДОВ запросив її працювати в київське відділення банку і в той період зав`язалися близькі стосунки.

«Йому не треба було мене завойовувати, я відразу в нього закохалася», - зазначила дівчина. За її словами, М.ВИНОГРАДОВ дотримався слова і розірвав шлюб з дружиною. Після цього йому запропонували посаду голови наглядової ради «ТАС-Комерцбанку», куди на роботу перейшла і вона. «В результаті я була постійно залежною від нього», - заявляє потерпіла. За її словами, М.ВИНОГРАДОВ постійно чинив на неї моральний тиск і вона пішла від банкіра після півроку спільного життя, після чого М.ВИНОГРАДОВ почав переслідувати її, просив повернутися, але дістав відмову.

Далі, за словами потерпілої, на початку грудня 2005 року хтось підпалив автомобіль її хлопця Олега і вона жалкує, що ще тоді не вказала в заяві в правоохоронні органи про ситуацію з М.ВИНОГРАДОВИМ. «Правоохоронці вже довели, що авто підпалив Сергій ЛЯЛІКОВ – той самий, якого ВИНОГРАДОВ найняв, щоб мене покалічити», заявила потерпіла в інтерв`ю газеті (УНІАН: 30 грудня минулого року близько 18.30 в Києві на вулиці Артема невідомий на той час чоловік хлюпнув сірчану кислоту в обличчя 25-річній киянці – колишній близькій знайомій М.ВИНОГРАДОВА).

«Комсомольская правда в Украине» продовжує, що в результаті потерпіла пробула в опіковому центрі близько двох місяців, де їй зробили декілька операцій з пересадки шкіри, а зараз вона готується до операції з протезування лівого ока, яке неможливо спасти, праве око дівчини бачить, але погано.

Як розповів газеті начальник РУВС Подільського району Києва Петро МІРОШНИЧЕНКО, слідство вийшло на виконавця замаху – С.ЛЯЛІКОВА, у якого було знайдено касету із записом розмови з банкіром М.ВИНОГРАДОВИМ. За словами П.МІРОШНИЧЕНКА, С.ЛЯЛІКОВ стверджує, що як нагороду банкір обіцяв йому дати кредит на будівництво лісопереробного заводу.

Газета також публікує коментар адвоката Олексія НАЗАРЕНКА, який не вірить в причетність М.ВИНОГРАДОВА до цієї справи. Адвокат також пояснив, що ще не бачив матеріалів справи, оскільки згідно із законом, їх дають адвокату тільки після закінчення слідства. «Можу припустити, що злочин проти дівчини організували люди, які хочуть прибрати ВИНОГРАДОВА з «ТАС-Комерцбанку» і зайняти його місце», - вважає адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд Києва вибрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для 44-річного голови наглядової ради АКБ «ТАС-Комерцбанк» М.ВИНОГРАДОВА, затриманого 31 березня, який підозрюється в підбурюванні до здійснення замаху наприкінці минулого року на 25-річну киянку.

Розслідуючи порушену кримінальну справу, слідство затримало громадянина України С.ЛЯЛІКОВА за підозрою в здійсненні цього злочину. В результаті зібраних доказів слідству стало відомо, що саме він за дорученням М.ВИНОГРАДОВА вчинив цей злочин.

М.ВИНОГРАДОВ обвинувачується за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

На судовому засіданні, відповідаючи на запитання суду, М.ВИНОГРАДОВ сказав, що не вважає себе винним.