У Львові виявили картотеку служби безпеки ОУН (фото)

У Львові пошуковці знайшли картотеку служби безпеки Організації українських націоналістів.

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Про це повідомила керівник програм львівського Центру досліджень визвольного руху Ярина Ясиневич у Facebook.

За її словами, оригінали цих документів виявлено вперше.

«В КДБ була картотека, ну, ви знаєте. Але й в Служби безпеки ОУН теж була. Вперше ми знайшли оригінали!», - написала Ясиневич.

Директор Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Руслан Забілий повідомив «Громадському радіо», що картотека належала референтурі служби безпеки ОУН, коли нею керував Микола Арсенич-Березовський.

«Важливо і цікаво те, що раніше ми тільки знаходили в документах відомості про існування картотеки, а зараз ми знайшли її саму. Документи розділено за певними групам і за різними напрямками, один з блоків картотеки запечатано спеціальною печаткою. Ті документи і саму печатку ми будемо вивчати. Це унікальний матеріал, який досі не потрапляв до рук істориків», - зазначив він.

Забілий наголосив, що в картотеці зібрана інформація про кілька тисяч осіб.

«Внесення в картотеку не означає, що особи були ворогами, особливість роботи будь-якої служби - це збір інформації та її аналіз», - пояснив історик.