Рентабельність київських жеків становитиме 100%

Двірництво перетворилося на отримання за хабарі житла. Так, я особисто займаюся сміттям. Вимушений займатися. Але я сподіваюся доручити це людям, яким це подобається. У Швейцарії можна влаштуватися працювати ким завгодно, навіть директором банку, але тільки не сміттярем, бо в нього дуже висока платня, бо це вже привілейований клас. І ми створимо такий клас, якщо перестанемо за хабарі видавати двірникам квартири, піднімемо зарплати, і братимемо двірниками людей, які мають квартири і живуть у цьому районі. Мер Києва Леонід Черновецький

Під шумок газових проблем ціни на комунальні платежі в столиці піднялися в 3,4 разу. Обгрунтованість такого подорожчання була головним питанням, яке звучало від українських журналістів на адресу київської влади останні кілька днів. Але київська влада відповідала скупо, висуваючи три основні причини. Виявляється, у нас найбільший асортимент послуг порівняно з регіонами, по-друге, ми повинні платити більше, тому що в наші будинки вода подається цілодобово, по-третє, ціни на квартплату дуже давно не піднімалися. Наші спроби з`ясувати економічну мотивацію подорожчання у заступника КМДА Анатолія Голубченка не мали успіху. Запит агентства з переліком питань був похований в надрах його приймальні.

Нам довелося вдатися до анонімного опитування чиновників муніципалітету (говорити легально мер дозволяє далеко не всім), які за старою дружбою погодилися дати розкладку того, що входить в квартплату, і пояснити, як утворюється її ціна.

Отже, у квартплати двадцять п`ять складників. Прибирання під`їздів, підвалів, прибудинкових територій, полив клумб і ремонт спортивних і дитячих майданчиків, нищення комах і щурів, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепло- і водопостачання, водовідведення (слюсар і сантехнік) і зливна каналізація (перелік див. нижче), обслуговування ліфтів, освітлення під`їздів – ось неповний список того, що входить в поняття квартплата. Тепер в будинках, де немає ліфтів, вартість обслуговування 1 квадратного метра зросте з 45 копійок до 1,54 грн., в будинках до 12 поверхів – з 55 копійок до 1,89 грн., в будинках понад 12 поверхів – з 58 копійок – до 1,99 грн.

Чиновники муніципалітету кажуть, що якщо поділити ціну колишніх тарифів на двадцять п`ять (такою є кількість послуг, що надаються жеками), то вийде дві копійки за кожну послугу.

На запитання – чи треба піднімати тарифи саме в 3,4 раза – чиновники не впевнені. Вони зізналися, що за недавно проведеними розрахунками при тарифах 58 копійок за квадратний метр невеликий 150-квартирний будинок покривав поточні витрати на 70 відсотків, і якби тарифи зросли з коефіцієнтом 1,5, то цілком вистачило б, щоб утримувати його в пристойному стані. Ну а з коефіцієнтом 3,4 управління будинку може вийти на якийсь прибуток, а якщо будинок в доброму стані, то можна відкладати ще й на ремонт будинку, сказав нам один з фахівців ЖКГ.

На наші сумніви, що якість послуг, які надаються жеками, стане вищою, нам відповіли: «Але ви зрозумійте, адже розперезалися всі. І співробітники жеків, які не боятися, що їх звільнять, і самі мешканці, які вибивають вікна у власних під`їздах. А тепер, коли у жеківців зарплати підвищаться, у начальник жеку з`являться стимули: він скаже тим же слюсарю і сантехніку, що якщо прийдеш п`яний або пропустиш виклик, то у мене на таку зарплату черга стоїть.

Практично всі опитані нами співробітники муніципалітету переконані, що зростання тарифів приведе до появи нових приватних жеків, які перебиратимуть на себе обслуговування будинків. Співробітники міської влади вважають, що задля створення конкуренції на ринку комунальних послуг тарифи варто було піднімати.

У опитаних нами експертів ЖКГ думки з приводу справедливості нових тарифів розділилися.

Валерій Пустовойтенко, колишній прем`єр-міністр України, колишній заступник голови КМДА, завідувач кафедрою управління міським господарством Академії муніципального управління:

– Підвищення тарифів – неминучий крок, тому що сьогодні ЖКХ найвідсталіша галузь, вона вже навіть гірша, ніж була двадцять років тому. У місті треба міняти близько семи тисяч ліфтів, тоді як можливості не перевищують п`ятисот в рік. У Києві також катастрофічна ситуація з водовідведенням, важко йде справа з теплопостачанням і подачею гарячої води. Є ще одна велика проблема – перевантаження кабельних мереж, особливо в центрі міста. На все це потрібні кошти. Останній рік жеки не одержували нічого, вони жили тільки фінансово-господарською діяльністю, тобто за рахунок квартплати. Це призвело до того, що в жеках вже не вистачає грошей навіть на зарплату працівникам. Зараз по Києву і в цілому по Україні ходить такий афоризм: слюсар залишився той же, а послуги стали дорожчими. Справді, ціни на послуги ЖКГ зростуть в 3,4 разу, а слюсарям підвищили зарплату лише на 10–15%. У результаті оплата працівників ЖКГ – одна з найнижчих у Києві. Якщо середня зарплата по місту перевищила вже дві тисячі гривень, то працівники жеків не одержують більше тисячі гривень. Якщо говорити про якість послуг, то вже сьогодні вона вище, ніж та ціна, яку ми за них платимо. Звичайно, платити простим людям за новими тарифами – нереально. Тому, піднімаючи тарифи на комунальні послуги, треба думати про субсидії громадянам, які ці гроші виплатити не можуть. Але компенсації в міському бюджеті на ці цілі не передбачені, оскільки останні роки бюджет міста поповнювався не за рахунок поліпшення роботи міського господарства, а за рахунок продажу землі. Сьогодні вже й продавати особливо нічого.

Олександр Клюс, представник фракції БЮТ в Київраді:

– Економічної складової в підвищенні тарифів в 3,4 раза немає. Адже не може бути фінансовий стан Водоканалу, Київенерго настільки поганим, щоб підвищувати ціну в рази. Що стосується власне квартплати за утримання будинку, то ще два роки тому собівартість цих послуг становила 55–56 копійок за квадратний метр. Тобто вона була на рівні оплати за житло. Влада заявляє, що за останні два роки собівартість зросла в два рази.

Але чому в два рази? Адже рівень інфляції за 2005–2006 рік не перевищив 16 відсотків. Було б логічно, якби собівартість збільшилася б у межах 20 відсотків. Але на сьогодні собівартість обслуговування житла – 1,05 гривні за метр квадратний. Але чомусь у розпорядженні Черновецького зазначено, що в будинках з поверховістю не вище дванадцяти плата – 1,89. А там, де вище дванадцяти – 1,99.

Поясніть логіку: як це при собівартості в 1,05 грн. влада ставить ціну удвічі вищу? Хіба може бути рентабельність 100% у обслуговуючих підприємств?

Це подорожчання робиться для того, щоб зацікавити бізнес-структури, які витіснять комунальні контори. Нинішні жеки дуже неефективна модель господарювання.

Подивімося, скільки об`єднання співвласників багатоповерхових будинків платять за обслуговування своїх будинків? Лише 60–70 копійок за метр квадратний житлоплощі. І їм цілком вистачає ці гроші на поточні потреби, крім того, з цих грошей вони платять голові об`єднання, бухгалтерові, консьєржці, слюсарям, столярам платню – і на все вистачає. А київська влада замість того, щоб провести реформу в житлово-комунальному господарстві, пішла шляхом підвищення. Наведіть лад, подивіться собівартість структури, а потім з`ясуєте, наскільки потрібно підняти ціну, якщо в цьому виникне потреба. Саме реформування галузі не потребує коштів. Зробіть об`єднання власників багатоповерхових будинків масовим явищем, для цього нічого не потрібно, окрім як спростити порядок реєстрації, і ті ж самі кошти працюватимуть.

Вважаю, що після такого підвищення тарифів прискоритися процес реформування комунальної сфери. Підвищення цін спровокує суспільну ініціативу, і люди активніше об`єднуватимуться в кондомініуми, щоб відмовлятися від послуг жеків.

Якими є точні цифри плати за житло в Києві? Дані надав виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України» Віктор Трофименко .

За однокімнатну квартиру загальною площею 36,22 кв. м, в якій живуть двоє людей, квартплата становитиме 23,54 грн., плата за опалення – 57,11 грн., за гарячу воду – 76 грн., за холодну воду – 29,96 грн., за електроенергію – 18,27 грн. (середній показник), за газ – 4,07 грн. (за наявності лічильника, за 10 кубів). Загалом: 209,59 грн. за місяць.

За двокімнатну квартиру загальною площею 52,67 кв. м (три мешканці) квартплата становитиме 34,24 грн., плата за опалення – 84,59 (опалювана площа 50,65 кв. м), за гарячу воду – 114, за холодну – 44,94, за електроенергію – 24,36, за газ – 7,05 грн. Загалом: 309,17 грн. за місяць.

За трикімнатну квартиру загальною площею 67,74 кв. м (чотири мешканці) квартирна плата буде рівна 44,03 грн., плата за опалення – 109,75 грн., гаряча вода обійдеться в 152 грн., холодна вода – 59,92 грн., електроенергія – 29,23, газ – 9,4. Загалом: 404,33 грн.

За словами Трофименка, українські чиновники вхопилися за рішення Росії підвищити вартість газу для України як за рятівну соломинку. Це дало змогу державі, сказав він, максимально напружити розмір комунальних платежів. Проте майже нікому не відомо, яким чином розраховується горезвісна «собівартість».

Олексій Просєкін, Маша Міщенко