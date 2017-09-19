Православні християни святкують чудо Архістратига Михаїла: історія свята

Православні християни 19 вересня згадують диво Архістратига Михаїла, яке відбулося в Хонех (Колосах) в IV столітті, свято, яке в народі називають "Михайлове чудо". Як повідомляє БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон", в Малій Азії, знаходилася церква на честь Архістратига Михаїла, біля якої був цілюще джерело.

Храм звів житель міста Лаодикії, на знак подяки архістратигу Михайлу за зцілення його доньки, яка була німою. Батькові, який на той час не був хрещений, уві сні явився архангел Михаїл і сказав, що його дочка зцілиться, якщо поп'є води з джерела. Все сталося так, як і говорив архангел - випивши води дівчинка почала говорити. Після чого сім'я хрестилася і побудувала церкву, присвячену архістратигу.

Дізнавшись про чудодійну силу води, до цього місця почали приходити не лише християни, а й язичники, які, отримавши зцілення, хрестилися.

Читайте такожПравославні християни святкують індикт - початок нового церковного року

У зведеній церкві протягом 60 років служив паламарем чоловік на ім'я Архип, нині прославлений у лику святих. Він багатьох язичників навернув у християнство. Однак, були язичники, які озлобилися на Архипа і спробували знищити церкву, водночас позбувшись паламаря.

Вони з'єднали дві гірські річки в одне русло, так щоб потік води був направлений на храм. Архип молився архістратигу Михаїлу, щоб він запобіг біді. Незабаром після молитви біля церкви з'явився архістратиг. Він вдарив жезлом об гору, утворивши тріщину, в яку і направився потік.

Церква не постраждала, а язичники, побачив таке диво, злякалися і втекли. Християни ж зібралися в храмі і подякували Богові й Архангелу Михаїлу за допомогу. Ця подія відбулася в Хонех - місцевості, назва якої перекладається як «ущелина», «отвір».

На Афоні в обителі Дохіар є храм на честь Архангела Михаїла. Передання свідчить, що архангел врятував хлопця, якого хотіли вбити й викрасти знайдений ним скарб. Хлопець пожертвував скарб на потреби обителі. Однак ченці спокусились багатством і, прив'язавши до шиї хлопця важкий камінь, кинули його у воду, а ігумену сказали, що ніяких грошей від нього не отримали.

Коли хлопець впав у воду, його Ангел Хранитель помолився Архангелу Михаїлу, щоб він врятував юнака. Тієї ж миті він, з каменем на шиї, опинився у вівтарі храму в Дохіарі. Ченці зізналися у скоєному, і віддали вкрадене, а хлопець прийняв чернецтво з ім'ям Варнава і, через деякий час, став ігуменом монастиря. Частина каменю, який мав потягнути хлопця на дно й сьогодні зберігається в афонскій обителі.