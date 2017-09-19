У Дніпрі на пішохідних переходах з'явилися підказки для пішоходів (відео)

У Дніпрі на пішохідних переходах з'явилися підказки для пішоходів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Написами "подивись наліво" або "подивися направо" замалювали вже більше сотні переходів. Комунальники сподіваються таким чином знизити аварійність на міських дорогах. Визначили, насамперед, дороги з одностороннім рухом.

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Раніше повідомлялося, що в Києві зроблять пішохідною частину Ярославового Валу.