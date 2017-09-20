"Ласкаво просимо в джунглі": у мережі з'явився новий трейлер "Джуманджі" (відео)

З'явився другий трейлер однієї з найбільш очікуваних прем'єр року «Джуманджі: Ласкаво просимо в джунглі".

Стрічка з Дуейном «Скелею» Джонсоном у головній ролі розповідає про школярів, які знаходять у підвалі стару комп'ютерну гру. Завантаживши її, вони потрапляють у небезпечні джунглі у вигляді персонажів цієї гри. Їм доведеться відшукати спосіб повернутися додому. Але для початку їм доведеться спробувати залишитися в живих.

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Фільм продовжує сюжет класичної пригодницької комедії «Джуманджі», головну роль в якій виконав Робін Вільямс.

Прем'єра нової картини запланована на 28 грудня.