Перші леді в ООН: вишукане плаття Марини Порошенко і домашній халат Меланії Трамп (відео)

Дружина американського президента Меланія Трамп вразила своїм яскравим рожевим образом.

Сміливе дизайнерське плаття за три тисячі доларів місіс Трамп наділа, щоб поговорити про те, як захистити дітей, які страждають від постійних образ.

Але через вбрання перша леді США сама стала об'єктом атак користувачів соцмереж. Її порівнювали з домашнім халатом і з м'якою дитячою іграшкою. Не залишилося без уваги журналістів і плаття Марини Порошенко.

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Для участі у високому міжнародному форумі дружина українського президента вибрала вишуканий наряд від вітчизняного дизайнера.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше перша леді США поїхала в зону стихійного лиха в туфлях на високих підборах.