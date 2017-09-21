Штепа прибула до зали суду на високих підборах і розповіла про погане самопочуття (відео)

18:03, 21 вересня 2017
Суспільство
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Жінка розповіла, що почувається зле, але засідання вона прибула у яскравій сукні та вдягнула дуже високі підбори.

Штепа до суду прибула за півгодини до початку засідання у супроводі невістки на звичайній машині. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Жінка розповіла, що почувається зле, але засідання вона прибула у яскравій сукні та вдягнула дуже високі підбори. На її руках і ногах не помітили електронний браслет, який на Штепу мали вдягти, коли звільнили з СІЗО.

Відсутність браслета адвокат підсудної пояснив недостатньої їх кількістю в області.

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Сама Штепа заявила, що не збирається покидати територію України та очікує справедливого суду. Суд над нею продовжиться вже завтра.

Слід зазначити, що за три роки в СІЗО екс-мер Слов'янська змінила свої погляди, але не зрадила високих підборів і вірного друга Азарова. Весною 2014-го гламурна білявка однією з перших підтримала створення псевдореспублік на Донбасі, через російські ЗМІ дякувала Путіну за захоплення Криму. Але це не єдине, чим вона запам'яталась серед інших депутатів.

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Теги: #суд над Штепою#Штепа у суді