У Львові два десятки людей отруїлися рибою з ринку (відео)

У Львові жертвами харчового отруєння стали вже 22 людини. Вони шпиталізовані з гострою кишковою інфекцією після вживання скумбрії з місцевого базару, йдеться в сюжеті ТСН.

Андрій Боднар, який на лікарняному ліжку провів уже добу, каже, що скумбрію гарячого копчення його дід купив на привокзальному ринку. Риба мала хороший вигляд і неабияк смакувала. "Я їв рибу копчену в селі, приїхав додому, потім почалося блювотиння. В мене зараз тут дід і вуйко, той що рибу купляв", - розповів потерпілий.

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Симптоми в усіх пацієнтів однакові: нудота, блювота та висока температура. Медики кажуть, що поки невідомо, який збудник спричинив захворювання – результати бактеріологічних досліджень оприлюднять за кілька днів. "Надходили з подібними симптомами і всі вживали копчену рибу. Отримують антибіотикову терапію та дезінтоксикаційну", - розповіла черговий лікар інфекційного відділення обласної лікарні Львова Оксана Світлик.

Продавчині, що відпустила зіпсований продукт, на роботі вже немає. Колеги кажуть, що жінка працює на ринку не один рік і традиційно продає спеції, а звідки взялася в неї риба – не втямлять. "Вона спеціями торгує, при мені я не бачила, щоб рибою торгувала", - каже продавщиця Антоніна Пюрик.

Справою вже зацікавилися правоохоронці – відкрито кримінальне провадження за порушення правил щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Лікарі припускають, що кількість потерпілих може зрости, бо симптоми отруєння можуть з'явитися не одразу, а за кілька днів після споживання зіпсованої їжі.