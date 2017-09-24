На Рівненщині жителі двох сіл перекрили міжнародну трасу з вимогою побудувати до них дороги

На Рівненщині жителі двох сіл перекрили автомобільну трасу міжнародного значення «Київ - Ковель - Ягодин».

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, майже 500 жителів села Кисоричі та Карпилівка Рокитнівського району поблизу районного центру безперервно ходять нерегульованим пішохідним переходом.

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Таким чином протестувальники намагаються привернути увагу до своєї вимоги – побудувати дороги до їхніх сіл.

Очевидці стверджують, що внаслідок перекриття дороги утворився декількакілометровий затор із вантажівок.

Безпеку дорожнього руху та правопорядок на місці події забезпечують працівники поліції.

Як повідомляв УНІАН, згідно з дослідженням, кожен п'ятий українець готовий брати участь у протестах.