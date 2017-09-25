На Житомирщині вчасно завершується ремонт мосту у Рижанах вартістю 5,8 мільйонів гривень

У Хорошівському районі Житомирщини підрядник встигає завершити ремонт мосту через річку Ірша у селі Рижани у терміни, які у червні поставив голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, підрядник ТОВ «Європлюсбуд» завершує роботи з будівництва мосту через Іршу у селі Рижани на автодорозі М-06. На об’єкті вже влаштовано асфальтобетонне покриття та ведуться роботи з бетонування конусів для укріплення схилів штучної споруди.

Як розказав УНІАН начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Роман Крисюк, підрядник вкладається у термін, який поставив голова Житомирської облдержадміністрації Гундич під час огляду об’єкту у Хорошівському районі у червні цього року – до 1 листопада будівництво мосту у Рижанах має бути завершено.

«Вже влаштовано покриття з асфальтобетону. Наразі ведуться роботи з бетонування конусів для укріплення схилів штучної споруди. Наступний етап – роботи з влаштування бар’єрного, перильного огороджень та покриття на тротуарах, влаштування освітлення на мосту», – зазначає Крисюк.

Загальна вартість будівництва мосту в Рижанах складає 5,8 млн грн. Цього року з обласного бюджету вже виділено 500 тис. грн. З коштів державного бюджету, які надійдуть на ремонт доріг, планується виділити ще додатково 10% для завершення робіт на цьому об’єкті.

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Після завершення всіх робіт довжина мосту буде становити 66,80 м. Повна ширина - 13,40 м, в тому числі проїжджа частина -становитиме 9 м , а два тротуари будуть по 1,5 м.

Нагадаємо, що у липні цього року експерти не виявили зауважень до будівництва мосту у Рижанах.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської обласної державної адміністрації Гундич поставив завдання завершити до листопада цього року будівництво мосту через річку Ірша у селі Рижани Хорошівського району області.

Будівництво мосту через річку Ірша було розпочато ще у 2011 році.

Автомобільна дорога «Від а/д М-06-Червоноармійськ-Нова Борова-Йосипівка» відноситься до доріг місцевого значення. Загальна довжина мосту – 66,8 м. Проект передбачає будівництво мосту трьох прольотного нерозрізного за схемою 21,0 + 24,0 + 21,0 м.