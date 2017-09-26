МЗС просить українців на Балі утримуватися від наближення до вулкану Агунг

Міністерство закордонних справ України попереджає громадян про сейсмічну активність та активізацією вулкану Агунг на індонезійському острові Балі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби зовнішньополітичного відомства України.

"У зв’язку з активізацією вулкану Агунг (район Карангасем, провінція Балі, Індонезія), МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають або планують відвідати східну частину острова Балі, де спостерігається сейсмічна та вулканічна загроза, утримуватися від наближення до вказаного об’єкту на відстань менше ніж 12 км., виявляти підвищену увагу та обережність під час перебування в цьому районі, уважно стежити за повідомленнями компетентних органів та місцевих служб щодо розвитку ситуації, у тому числі – стосовно її впливу на розклад руху авіаційного транспорту, що може зазнавати змін", - йдеться в повідомленні.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації МЗС закликає громадян невідкладно звертатися до посольства України в Республіці Індонезія.

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Як повідомляв УНІАН, на Балі евакуюють більше 55 тисяч людей через загрозу виверження вулкану. Індонезія оголосила найвищий ступінь небезпеки через можливе виверження вулкана Агунг на острові Балі.

Повідомляється про безперервні сейсмічні поштовхи в околицях вулкана, спостерігаються також ознаки підйому магми до поверхні.

Під час останнього виверження вулкана Агунг в 1963 році загинуло більше тисячі чоловік.