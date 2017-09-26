Названо причину масового отруєння рибою у Львові (відео)
18:53, 26 вересня 2017Суспільство
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Кількість постраждалих унаслідок отруєння рибою зросла до 63.
У Львові сальмонела стала причиною масового отруєння рибою
За попередніми результатами досліджень, сальмонела стала причиною масового отруєння рибою у Львові.
За чотири дні, відколи до лікарні звернулися перші "жертви" копченої скумбрії, кількість постраждалих зросла до 63, з них - семеро дітей.
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У лікарні нині - 58 отруєних. Усі їли рибу, куплену в однієї продавчині на Привокзальному ринку Львова.
Як повідомляв УНІАН, у Львові копченою скумбрією, яку придбали на Привокзальному ринку, отруїлися десятки людей. Медики одразу припускали, що причина спалаху кишкової інфекції - сальмонельоз.
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