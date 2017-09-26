Названо причину масового отруєння рибою у Львові (відео)

18:53, 26 вересня 2017
Суспільство
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Кількість постраждалих унаслідок отруєння рибою зросла до 63.

За попередніми результатами досліджень, сальмонела стала причиною масового отруєння рибою у Львові.

За чотири дні, відколи до лікарні звернулися перші "жертви" копченої скумбрії, кількість постраждалих зросла до 63, з них - семеро дітей.

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У лікарні нині - 58 отруєних. Усі їли рибу, куплену в однієї продавчині на Привокзальному ринку Львова. 

Як повідомляв УНІАН, у Львові копченою скумбрією, яку придбали на Привокзальному ринку, отруїлися десятки людей. Медики одразу припускали, що причина спалаху кишкової інфекції - сальмонельоз.

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Теги: #отруєння рибою у Львові#масове отруєння у Львові