Вартість оренди квартир у Києві (по районах)

З 20 по 26 квітня ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир в Києві знизилась на 2,57% (12 дол. США) - до 438 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 15 дол. - до 415 дол., 2-кімнатних – на 24 дол. – до 613 дол., 3-кімнатних – на 26 дол. – до 751 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилась на 7 дол. – до 334 дол., 2-кімнатних – знизилася на 27 дол. – до 616 дол., 3-кімнатних – знизилася на 3 дол. – до 725 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилась на 7 дол. – до 273 дол., 2-кімнатних – на 8 дол. – до 351 дол., 3-кімнатних – на 10 дол. – до 538 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилась на 9 дол. - до 284 дол., 2-кімнатних – знизилась на 12 дол. – до 378 дол., 3-кімнатних – знизилася на 13 дол. – до 530 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. – до 257 дол., 2-кімнатних – знизилася на 8 дол. – до 352 дол., 3-кімнатних – знизилась на 9 дол. – до 449 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилась на 2 дол. – до 270 дол., 2-кімнатних – знизилась на 1 дол. – до 397 дол., 3-кімнатних – знизилась на 5 дол. – до 467 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 11 дол. – до 297 дол., 2-кімнатних – знизилась на 12 дол. – до 385 дол., 3-кімнатних – знизилася на 11 дол. – до 470 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилась на 11 дол. – до 283 дол., 2-кімнатних – знизилася на 17 дол. – до 476 дол., 3-кімнатних – знизилася на 17 дол. – до 476 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 8 дол. – до 262 дол., 2-кімнатних – знизилася на 9 дол. – до 373 дол., 3-кімнатних – знизилась на 11 дол. – до 459 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилась на 10 дол. – до 265 дол., 2-кімнатних – виросла на 14 дол. – до 368 дол., 3-кімнатних – знизилась на 13 дол. – до 465 дол.

Обсяг пропозиції від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 13%, Печерському – 5%, Дарницькому – 11%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 10%, Солом’янському – 11%, Голосіївському – 9%, Святошинському – 9%, Деснянському – 12%, Подільському – 8%.

Як повідомляв УНІАН, за перший квартал ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилась на 22,9% (139 дол. США) - до 468 дол. за квартиру на місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилась на 37,79% (368 дол.) - до 607 дол. за квартиру на місяць.