На чверть Львівобленерго знайшлися два покупці

На аукціонні торги з продажу 26,98% держпакета акцій ВАТ «Львівобленерго» на фондовій біржі «ІННЕКС», призначені на завтра, 29 квітня, подано дві заявки.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з повідомленням, стартова ціна держпакета ВАТ «Львівобленерго» становить 171 млн. 681 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, наказом від 27 лютого №310 Фонд держмайна відновив продаж 26,98% акцій ВАТ «Львівобленерго» і блокуючих пакетів ще п`яти обленерго. Номінальна вартість 26,98% пакету акцій «Львівобленерго» становить 13 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівобленерго» – монополіст з постачання електричної енергії до Львова та Львівської області.

66,66% акцій ВАТ «Львівобленерго» належать юридичним особам (4 юридичні особи володіють понад 10% акції), 26,98% – Фонду держмайна України, 6,36% – фізичним особам. Найбільшими приватними акціонерами компанії є кіпрські Larva Investments Ltd. (20,17% акцій) і Bikontia Enterprises Limited (18,51%).