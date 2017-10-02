У школах Калинівки відновили навчальний процес, який був призупинений через вибухи на складах з боєприпасами. Про це в понеділок, 2 жовтня, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Відновлено навчальний процес у школах Калинівки. Одна школа у с. Павлівка, де проводяться відновлювальні роботи, залишається закритою до 9 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Також у ДСНС зазначили, що станом на 2 жовтня відкритих осередків горіння немає, спостерігається лише поодинока детонація боєприпасів.

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Як повідомлялося, у Вінницькій області пізно ввечері 26 вересня сталася пожежа на військових складах з боєприпасами Міністерства оборони України у смт. Калинівка. Прокуратура кваліфікувала подію як диверсію. За даними Генштабу ЗСУ, під час пожежі та детонації снарядів на військових складах залишилися неушкодженими 70% території арсеналу.