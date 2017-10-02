При пожежі в хостелі Запоріжжя загинуло четверо азербайджанців - поліція

Унаслідок нічної пожежі в хостелі у Запоріжжі загинули четверо громадян Азербайджану. Про це УНІАН повідомила начальник відділу комунікації Національної поліції Запоріжжя Катерина Людвіг.

Читайте такожПричиною смертельної пожежі в хостелі в Запоріжжі міг стати увімкнений обігрівач (фото)За її словами, у загиблих були дозволи на постійне проживання в Україні.

За словами представників ГУ ДСНС у Запорізькій області, ще 4 осіб, які перебувають у лікарні, також є громадянами Азербайджану. Найімовірніше, вони торгували овочами на центральному ринку Запоріжжя, на території якого розташовано хостел.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі, 2 жовтня, в Запоріжжі виникла пожежа в хостелі, унаслідок якої 5 осіб загинули, ще 4 постраждали. За попередніми даними правоохоронців, власники хостелу не мали дозвільних документів на роботу. Також за останній рік його не перевіряли контролюючі служби.