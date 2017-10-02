У військово-морському ліцеї Одеси отруїлися учні, їх госпіталізували до дитячої інфекційної лікарні, де вони проходять медичне та бактеріологічне обстеження. Як повідомили УНІАН у командуванні Військово-морських сил ЗС України, за попередніми даними, у госпіталізованих ліцеїстів легка форма захворювання.

Читайте такожМасове отруєння в київській гімназії: 200 школярів не вийшли на навчанняЗазначається, що зараз у військово-морському ліцеї проводиться перевірка продовольчої служби в зв'язку зі скаргами на розлад шлунку, що надійшли від кількох ліцеїстів.

«До навчального закладу негайно були викликані фахівці санітарно-епідеміологічної служби Міністерства оборони, які разом із фахівцями Військово-медичного клінічного центру Південного регіону відібрали відповідні аналізи й проводять профілактичні заходи», - йдеться в повідомленні.

У Командуванні ВМС зазначили, що зараз проводиться перевірка дотримання встановлених вимог щодо організації харчування та повсякденної діяльності в ліцеї. Підкреслюється, що за результатами перевірок діяльність посадових осіб ліцею та організації, що надає послуги з харчування, буде оцінена з ухваленням відповідних рішень, у тому числі й кадрових.

Крім того, напередодні командувач Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко особисто перевірив якість харчування курсантів Інституту ВМС Національної морської академії.

Як зазначається в офіційному повідомленні командування ВМС, ця перевірка проведена «в зв'язку з недавньою інформацією про випадок неякісного харчування особового складу Інституту ВМС. Командувач вирішив особисто перевірити в яких умовах проживають і чим харчуються майбутні офіцери».

Відзначається, що 30 вересня після виявлення інформації щодо неякісного харчування курсантів уже через 2 години за наказом командувача працювала комісія з метою перевірки та недопущення подібних випадків надалі.

Керівник національного військово-морського флоту поспілкувався як з керівним складом, так і безпосередньо з курсантами різних курсів.

«Командування ВМС ЗС України регулярно проводитиме раптові перевірки якості харчування в усіх наших військових частинах, заявив віце-адмірал Воронченко. Проблемні питання існують, але ми їх вирішимо - додав він», - наводить слова командувача відомча прес-служба.