Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,02 грн., продають – по 8,08 грн. Порівняно з 29 квітня, курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,95-8,05 грн., щодо продажу – 8,05-8,09 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,50 грн., курс купівлі підвищився на 0,5%, порівняно з 29 квітня; продають по 10,74 грн. – трохи дорожче, аніж учора. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,30-10,66 грн., щодо продажу – в межах 10,58-10,83 грн.

Курс покупки готівкового рубля в комбанках сьогодні збільшився на 0,9%, порівняно з 29 квітня, і становить у середньому 0,2236 грн., продажу – трохи збільшився – до 0,2460 грн. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,235 грн., щодо продажу – 0,235-0,265 грн.

Комбанки в Києві купують долари в середньому по 8,02 грн., продають – по 8,07 грн. (курси не змінилися відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,56 грн. - на 0,6% дорожче, аніж 29 квітня, продажу – 10,76 грн., також на 0,6% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в середньому в київських банках підвищився на 1%, порівняно з 29 квітня, - до 0,223 грн., курс продажу на 0,5% - до 0,2488 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,95/8,06 грн., євро – 10,30/10,70 грн., рубль – 0,19/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,15 грн., євро – 10,50/11,30 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 8,03/8,05 грн., євро – 10,45/10,65 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 30 квітня, становить: гривні до долара США - 7,70, до євро – 10,21482, до російського рубля – 0,23159.