В аеропорту "Бориспіль" СБУ сьогодні проведе антитерористичні навчання

Служба безпеки України сьогодні у міжнародному аеропорту "Бориспіль" проведе антитерористичні навчання.

Про це повідомляє Головне управління СБУ у м. Києві та Київській області на своїй сторінці у Facebook.

"5 жовтня ц.р. о 14.00 Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні СБУ у м. Києві та Київській області проведе планове тактико-спеціальне навчання на базі Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Тренування проходитимуть на одному з законсервованих терміналів і не заважатимуть здійсненню запланованих рейсів та пересуванню пасажирів та гостей аеропорту", - йдеться у повідомленні.

Як сооющал УНІАН, Литва відправила в Україну чергову групу військових інструкторів. Протягом двох місяців на Яворівському полігоні у Львівській області литовські військові будуть навчати українців планування операцій, проводити та оцінювати навчання, стрільби та інше.