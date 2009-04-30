Ющенко доручив готуватися до роковин депортації кримських татар

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 281/2009 “Про заходи у зв`язку з 65-ми роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою”.

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Згідно з указом, “у зв`язку з 65-ми роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою, засуджуючи дії тоталітарного режиму та з метою вшанування пам`яті жертв депортації, утвердження в суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства” Кабінету міністрів України доручено забезпечити розроблення за участю громадськості та затвердити в десятиденний строк відповідного плану заходів. Заходами пропонується передбачити проведення у місті Сімферополі вечора-реквієму, присвяченого 65-м роковинам депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою; проведення тематичної наукової конференції, активізацію наукових досліджень із тематики депортацій з України осіб за національною ознакою; проведення у навчальних закладах, закладах культури заходів на вшанування пам`яті жертв депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою. Також планується організувати у містах Києві та Сімферополі, інших населених пунктах України тематичних документальних, художніх та фотовиставок, а також створити документальний фільм про події, пов`язані з депортацією з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою. Передбачено також видання, перевидання українською, російською та кримськотатарською мовами та розповсюдження наукових, науково-популярних, художньо-публіцистичних праць, збірок документів та матеріалів на тему депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації доручено забезпечити проведення у містах Сімферополі та Севастополі зібрань громадськості у зв`язку з 65-ми роковинами депортації з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою.

Окрім того, Раді міністрів АРК доручено сприяти вирішенню Сімферопольською міською радою в установленому порядку питання щодо виділення земельної ділянки для будівництва у М.Сімферополі Соборної мечеті.

Міністерству закордонних справ України доручено провести необхідну роботу з інформування світової спільноти про депортацію з Криму кримських татар та інших осіб за національною ознакою.