РФ погодилася на прикордонно-представницьку зустріч щодо затриманих українських прикордонників

Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч з приводу долі затриманих українських прикордонників.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні, 7 жовтня, в ефірі «112 Україна».

За його інформацією, зустріч повинна відбутися 9 жовтня.

«Російська сторона погодилася на прикордонно-представницьку зустріч, яка має відбутися 9 жовтня. Можливо, це допоможе нам врешті розібратися в тому, що сталося на кордоні кілька днів тому», - зазначив Слободян.

Він наголосив, що подробиць затримання колег в українських прикордонників немає.

«Наскільки я розумію, їх тримають в управлінні ФСБ у Брянську. Про їхній стан невідомо, оскільки жодного контакту з ними немає», - сказав Слободян.

За його словами, є інформація про те, що мати одного із затриманих прикордонників намагалася отримати дозвіл на зустріч з сином, однак їй відмовили.

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Як повідомляв УНІАН, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня двох військовослужбовців під час моніторингу державного кордону в Сумській області. Водночас у російських ЗМІ оприлюднили інформацію про нібито затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

У свою чергу, прокуратура Сумщини 4 жовтня розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення двох співробітників ДПСУ за п.1 ч.2 ст.115 КК України з попередньою кваліфікацією – безвісне зникнення.

4 жовтня російська сторона підтвердила, що ними затримано двох громадян України, які заявили, що вони є військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Але до двох українських прикордонників, яких затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів. Українська сторона вже звернулася за допомогою до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.