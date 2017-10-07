СБУ викрила керівництво Вінницької митниці на хабарництві - Луценко

Управління "К" Служби безпеки України задокументувало причетність керівника та заступників Вінницької митниці до систематичного збору фінансової винагороди за оформлення товарів без повної сплати податків. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також"Щомісячно здирав гроші": на Харківщині за хабарництво затримано податківця (фото)

"Під час збору черговий винагороди для керівництва затриманий працівник митниці. За місцем проживання його брата виявлено 114 тисяч доларів у пакетах з назвами товариств, які проводили незаконні експортно-імпортні операції", - написав генпрокурор.

Також, за його словами, слідство відпрацьовує інформацію про причетність керівництва ДФС Вінницької області до "кришування" незаконного експорту горіхів.

"Реакція керівництва ГФС України на спецоперацію - правильна: закон один для всіх. Рішення суду - звична: замість 3 мільйонів гривень призначено 160 тисяч гривень застави", - додав Луценко.