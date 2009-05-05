Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0225/8,0875, на 11:00 звузився спред – 8,0430/8,0730, а на 12:00 ціни впали до 8,031/8,058 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями 0,2436/59, на 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2443/0,2458, а на 12:00 знизилися до 0,2442/55. На російському валютному ринку курс долар-рубль упав і на 12:00 встановився на рівні 32,8000 (-0,2150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3342/1,3344, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6975/10,7860, на 11:00 ціни встановилися на значеннях 10,7150/10,7625, а на 12:00 становили 10,7165/10,7550.